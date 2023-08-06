القائم بعمل رئيس جامعة بنها يناقش الخطة الاستثمارية وأعمال الصيانة

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2023 / 2024

جاء ذلك بحضور شيرين شوقي أمين عام جامعة بنها، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، و أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ومسؤولي التخطيط والإدارة الهندسية.

الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الاجتماع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتعرف على معدلات الإنجاز وخطط العمل للعديد من المشروعات الإنشائية التي تنفذها الجامعة.

ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة بأهمية زيادة سرعة تنفيذ الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من استثمارات الدولة المدرجة بالخطة الاستثمارية للجامعة.

صيانة كافة منشآت كليات وقطاعات

كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة بكافة منشآت كليات وقطاعات الجامعة، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، موجها الإدارة الهندسية بمتابعة أعمال تنفيذ خطة الصيانة والانتهاء منها بوقت كافي.

وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة خلال الاجتماع بالمرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق وأحمال الكهرباء واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.