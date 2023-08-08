لو ناوي تصيف.. خريطة الشواطئ المجانية في 4 محافظات ساحلية

مع بدء الإجازة الصيفية تستقبل المحافظات والمدن الساحلية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، أعداد كبيرة من المصيفين، للاستمتاع بالإجازة على السواحل المختلفة، خاصة في ظل توفر عدد كبير من الشواطئ المفتوحة المجانية أو ذات الأسعار المخفضة.

الشواطئ المجانية في المحافظات الساحلية

تستعرض«الوطن» من خلال التقرير التالي، عددا من الشواطئ المجانية المفتوحة بالمدن الساحلية، وفقا لكل محافظة ومدينة وهي:

شواطئ محافظة مطروح المجانية

محافظة مرسي مطروح من المحافظات الساحلية، التي تضم عدد كبير من الشواطئ المجانية، وهى كلا من (الليدو -الفيروز- العوام- الباسنت - النخيل 1 - النخيل 2 - مينا حشيش - علم الروم - رومل- كليوباترا، وأم الرخم - الأبيض العام - زمردة الأبيض».

شواطئ مدينة الغردقة المجانية

مدينة الغردقة تضم 3 شواطئ مجانية، تتسع لأكثر من 5000 شخص، وهما كلا من (شاطئ العائلات- والعائلات«1»- العائلات «2») وهي جميعا شواطئ مجهزة بكراسي وشماسي وغرف تغيير ملابس، وذلك على مدار اليوم.

شواطئ الإسكندرية المجانية

تضم محافظة الإسكندرية عدد كبير من الشواطئ المجانية الشهيرة لرواد المدينة من المصطفين وهما «شاطئ أبوقير الشرقي - البوريفاج- محمود سعيد - جزيرة الذهب، وشاطئ- أبوهيف - النخيل».

شواطئ جمصة

تعرف مدينة جمصة، أنها من أكثر المدن التي تشهد إقبالا كبيرا من جانب المصيفين، نظرا لانخفاض أسعار الإيجارات بها، بالإضافة إلى احتوائها على 18 شاطئا عامًا مفتوح مجانيا أمام راود المصيف.