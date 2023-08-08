تكثيف جهود البحث عن غريق شاطئ سيدي كرير في الإسكندرية

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إن 11غواصا متطوعا يواصلون البحث عن غريق شاطئ سيدى كرير الشرقي، بعدما تلقوا إشارة بغرق لشاب يدعى بشار محمود إبراهيم 16 سنة بالشاطئ.

دعوة المتطوعين للبحث عن الغريق

وأضاف «المالحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجه الدعوة إلى غواصين الخير، خاصة في الإسكندرية، للبحث عن جثمان الشاب الغريق بالشاطئ أمام شارع السنترال عند الكيلو 35، مشيرا إلى أن البحث بدأ منذ ساعات ولا يزال جاريا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حالة غرق لشاب يبلغ من العمر 16 سنة فى شاطئ كرير الشرقي أمام شارع السنترال عند الكيلو 35.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبدأت رحلة البحث عن الجثمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.