التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الغربية.. 3 مجموعات و6 جامعات

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الغربية، حيث جاء مقسما إلى 3 مجموعات وذلك وفقا لإدارات التعليمية الـ10 بمحافظة الغربية و6 جامعات محيطة بالمنطقة الجغرافية، وفق إرشادات المجلس العلى للجامعات، التي نشرتها جامعة طنطا على موقعها الرسمي.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الغربية

وتضمن التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الغربية، وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، أن جميع الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة ما عدا إدارات سمنود زفتي والمحلة سيكون التوزيع الجغرافي لهم ضمن المجموعة (أ) جامعة طنطا، بينما المجموعة (ب) ستكون بكليات جامعات كفر الشيخ والمنوفية، والمنصورة وبنها.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الغربية.. إدارتي المحلة وسمنود

وبالنسبة للطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة من أبناء الإدارات التعليمية سمنود والمحلة الكبرى، سيكون التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الغربية بالمجموعة (أ) كليات جامعات المنصورة وطنطا، والمجموعة (ب) كليات جامعات كفر الشيخ والمنوفية، وبنها والزقازيق.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الغربية.. إدارة زفتى

وجاء التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الغربية، بالنسبة لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة في إدارة زفتى التعليمية، المجموعة (أ) سيكون بكليات جامعة طنطا، جامعة الزقازيق، والمجموعة (ب) سيكون بكليات جامعات المنصورة وبنها، والمنوفية.