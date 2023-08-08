التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القليوبية.. يتيح للطلاب 5 جامعات 

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، جدول التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القليوبية، الذي يتيح لطلاب المحافظة الحاصلين على الثانوية العامة، الالتحاق بعدة جامعات وفق كل مركز من مراكز المحافظة بالمجموعات المحددة بالجدولين أ وب، وذلك تزامنا مع استمرار تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، التي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل.

وتستعرض «الوطن»، جدول التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القليوبية، إذ يحق لطلاب المحافظة الحاصلين على الثانوية العامة، الالتحاق بـ5 جامعات موزعة على مجموعتين أ وب، وفق تقسيم مراكز المحافظة.

جدول التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القليوبية

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم يأعمال رئيس جامعة بنها، أن جدول التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القليوبية المعلن من المجلس الأعلى للجامعات، جاء كالتالي:

- بالنسبة لطلاب محافظة القليوبية من مراكز بنها وطوخ وقها وكفر شكر، متاح لهم ضمن المجموعة أ جامعة بنها، وضمن المجموعة ب جامعات طنطا والمنوفية والزقازيق

- بالنسبة لمراكز شبرا الخيمة والخانكة والعبور والخصوص وشبين القناطر والقناطر الخيرية وقليوب، متاح لهم ضمن المجموعة أ جامعتي بنها وعين شمس، وضمن المجموعة ب جامعات الزقازيق وطنطا والمنوفية

تفاصيل جدول التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القليوبية

وأضاف الجيزاوي لـ«الوطن»، أن التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القليوبية، يُقصد به تجميع الجامعات في مجموعات بالنسبة للأدارات التعليمية والمراكز الإدارية على مستوى المحافظة، ما يستوجب على الطالب الالتزام باختيار الكليات الممكنة في الجامعات التي تتوافق مع التوزيع الجغرافي للإدارة التعليمية أو المركز الإداري الذي ينتمي له الطالب.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إلى أن المجموعة أ في التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القليوبية، تكون إجبارية عند تسجيل رغبات تنسيق الجامعات، وتضم أقرب الجامعات للمركز الإداري والإدارة التعليمية التابع لها الطالب في الثانوية العامة.

أما بالنسبة للمجموعة ب، فهي إجبارية أيضًا، ويتم الاختيار منها بعد استنفاذ الرغبات في المجموعة أ، وتضم الجامعات التي تقع قرب الإدارة التعليمية والمركز الإدارية التابع له الطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي جامعة منها قبل الأخرى، وفي حالات محافظة القليوبية توجد 3 جامعات في هذه المجموعة.