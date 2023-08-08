كيف يتم التوزيع الجغرافي للكليات 2023؟.. «التعليم العالي» توضح

التوزيع الجغرافي للكليات 2023، أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعده كاملة، كما أعلنت قواعد تقليل الاغتراب وخطوات التقديم للطلاب في تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، مشيرة إلى أنَّ آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولي للجامعات غدا الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023.

قواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023

وعن التوزيع الجغرافي للكليات 2023، أشارت وزارة التعليم العالي على موقع التنسيق الإلكتروني، أنَّ قواعد القبول الجغرافي كالتالي:

- يتمّ توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلي:

- يتمّ تجميع الجامعات، «بالنسبة للإدارات التعليمية» في عدة مجموعات على النحو التالي ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة (ب).

- وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023، يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) و(ب) إجبارية في قواعد التوزيع الجغرافي 2023

- مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ) : باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

وبالنسبة للمدارس الداخلية « الرياضية - العسكرية - المتفوقين » يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه

- في استمارة الثانوية العامة اعتبار محافظات « القاهرة - الجيزة» نطاق جغرافي واحد ويضم جامعات « القاهرة - عين شمس - حلوان » كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي.