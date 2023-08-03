قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق.. اعرف الطريقة الصحيحة لاختيار الكليات

يبدأ طلاب الثانوية العامة 2023، خطوة جديدة في رسم مستقبلهم، تبدأ ملامحها بتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى يوم السبت 5-8-2023.

قواعد التنسيق الإلكتروني 2023

ويهتم الطلاب في تلك المرحلة الجديدة بمعرفة القواعد الإرشادية المنظمة لتنسيق الجامعات 2023 والتي من بينها قواعد التوزيع الجغرافي، والتي تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق

أوضحت وزارة التعليم العالي في بيان رسمي حول التنسيق الإلكتروني 2023 قواعد التوزيع الجغرافي على النحو التالي:

- يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات «بالنسبة للإدارات التعليمية» ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة «أ» قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة «ب» ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة «ب» قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة «ج» كما يلي:

مجموعة «أ» إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة، لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة «ب» إجبارية، بعد استكمال الاختيارات في المنطقة «أ» وهي عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة «ج»، وهي باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

هل يمكن تغيير التوزيع الجغرافي؟

وفيما يتعلق بالإجابة عن تساؤل: «هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟».

قالت وزارة التعليم العالي إنه لا يحق للطالب ذلك، إذ إن التوزيع الجغرافي يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.