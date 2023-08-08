رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالاتجار في الهيروين بالسلام

كتب:

بسمة عبدالستار
02:37 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
محكمة- صورة أرشيفية

محكمة- صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطلين وسيدة لإدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» في دائرة قسم شرطة السلام، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار بالمواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين «عاطلين وسيدة» في دائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، تاجرا في المواد المخدرة «الهيروين» في دائرة القسم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين غرضهم من بيع المواد المخدرة الحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ المزيد:

الداخلية: ضبط متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

تجديد حبس عنصرين إجراميين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

حبس تاجر مخدرات بأسوان.. «بيخزن المواد المخدرة في بيته»
بقلم بسمة عبدالستار