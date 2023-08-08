المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالاتجار في الهيروين بالسلام

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطلين وسيدة لإدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» في دائرة قسم شرطة السلام، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار بالمواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين «عاطلين وسيدة» في دائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، تاجرا في المواد المخدرة «الهيروين» في دائرة القسم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين غرضهم من بيع المواد المخدرة الحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.