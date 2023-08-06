ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

تمكن رجال الشرطة في القاهرة، من القبض على 3 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما اشتبهت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، في إحدى السيارات يستقلها شخصان وأثناء قيام القوة باستيقافهما قاما بالانعطاف والدوران والسير عكس الاتجاه وإلقاء جوال كان بحوزتهما.

العثور على 130 كيسًا من مُخدر الحشيش

وعُثر بداخل الجوال على 130 كيسًا من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلوجرامًا، و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحيازة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسماعيلية.

وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة، شخص «تبين ضبطه عقب الواقعة في إحدى القضايا»، وباستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل اختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أقر بتحصله على المواد المخدرة المضبوطة من شخصين لأحدهما معلومات جنائية (تم استهدافهما وأمكن ضبطهما)، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.