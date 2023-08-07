الداخلية: ضبط متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الإسكندرية، من ضبط 6 عناصر إجرامية لـ«أربعة منهم معلومات جنائية»، بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة «أول وثان العامرية» مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، بحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما- كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض– ميزان حساس».

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ«مليون ومئة ألف جنيه تقريبا»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.