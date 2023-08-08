محافظ الشرقية يحيل 8 عاملين بالطب البيطري و«الشباب والرياضة» للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تشكيل عدة لجان للمرورعلى المنشآت الخدمية

وتفصيلا، شكل عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمدينة الصالحية الجديدة لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :

عدم تواجد 6 من العاملين بمقر الإدارة البيطرية بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

عدم حضور 2 من العاملين بمقر مركز شباب الصالحية الجديدة (الفترة الصباحية) التابع لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهما بما يفيد الغياب .

إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق

وقرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم

وأكد ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرورالمُفاجيء على المنشآت الخدمية، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.