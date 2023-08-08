المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات شماال القاهرة المنعقدة في العباسية، تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص لإدانتهم بالتنقيب عن الآثار في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية.

التنقيب عن الآثار

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما وكان الغرض منه التنقيب عن الآثار أسفل عقار سكني في دائرة القسم، على النحو المبين بالتحقيقات.

أعمال حفر أسفل عقار سكني

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين قاموا بأعمال حفر أسفل عقار سكني في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بعد أن أوهمهم أحد الأشخاص بوجود آثار أسفل العقار محل سكنهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة منشأة ناصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم أدوات الحفر، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المقتدم عليهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.