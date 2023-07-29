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ضبط شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في منشأة ناصر

كتب:

محمد سيف
12:37 م | السبت 29 يوليو 2023
التنقيب عن الآثار

التنقيب عن الآثار

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

التنقيب عن الآثار

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط (شخصان ، مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما" وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 متر - الأدوات المستخدمة فى التنقيب).

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.