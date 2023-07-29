حبس مالك منزل وصديقه بتهمة التنقيب عن الآثار في منشأة ناصر

قررت النيابة العامة حبس عاملين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل في منشأة ناصر بالقاهرة، وتحفظت النيابة على العامة على أدوات الحفر وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها بشأن الواقعة واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل الحادث، وأن هدفهما كان البحث عن الآثار بعد أن أبلغهما أحد الدجالين بوجود آثار أسفل المنزل.

اعتراف المتهمين بالتنقيب عن الآثار

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن واقعة التنقيب عن الآثار في منشأة ناصر نفذها مالك العقار وصديقه وعندما استشعر الجيران وجود حركة غريبة وأعمال حفر داخل المنزل أبلغوا الشرطة فانتقلت قوة أمنية وألقت القبض على المتهمين وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وحول عقوبة التنقيب عن الآثار، يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، إن عقوبة التنقيب عن الآثار موضحة في القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره:« يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب، كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر التنقيب خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار».