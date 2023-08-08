«Meg 2: The Trench» يحقق 145 مليون دولار بعد 4 أيام في السينمات

ارتفعت إيرادات فيلم «Meg 2: The Trench» في يومه الرابع بدور العرض السينمائي حول العالم، بعد ما حقق 30 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، و115.7 مليون دولار في السوق الخارجي، ليصل إجمالي الإيرادات لـ 145.7 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ونجح الجزء الثاني من سلسلة «The Meg» في تحقيق إيرادات بلغت 12 مليون دولار في أول أيامه بدور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم «Barbie»، بينما تراجع في اليوم التالي إلى المركز الرابع محققا 9.9 مليون دولار، وفي اليوم الثالث وصلت الإيرادات لـ 7.9 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Meg 2: The Trench»

الفيلم من إخراج بن ويتلي، وسيناريو لـ جون هوبر وإريك هوبر ودين جورجاريس، وهو مقتبس من رواية The Trench للكاتب ستيف ألتن الصادرة عام 1999، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم جيسون ستاثام، وو جينج بالإضافة إلى صوفيا كاي.

عرض الفيلم لأول مرة في العالم في مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي في 9 يونيو 2023، وتم إصداره في الولايات المتحدة وعدد من الدول حول العالم في 4 أغسطس 2023.