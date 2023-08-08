في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الحرائق في منزلك

تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ما يتطلب اتخاذ بعض التدابير الاحترازية التي من شأنها أن تبعدنا عن الحرائق التي تحدث، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية مجموعة نصائح وجهها اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الإدارة الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق، لتجنب مخاطر ارتفاع الحرارة، وهي كما يلي.

- التأكد من سلامة وصلات الغاز من القطع أو التسريب.

- عند حدوث خلل في التوصيلات المغذية للمواقد بالغاز يجب غلق المحبس الرئيسي واستدعاء الفنيين المختصين لإصلاح الخلل.

- عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة حيث لا تتحمل الضغوط وتتسبب في نشوب حرائق.

- عدم التدخين عند الشعور بالنعاس والتأكد من إطفاء السجارة.

- احتفظ بجهاز إطفاء بودرة في المطبخ لا تقل سعته عن 3 كيلوجرامات مع معرفة طريقة استخدامه.

- استخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

- منع الأطفال من العبث بأسطوانات الغاز.

- لا تختبر أنبوبة البوتجاز بإشعال عود ثقاب لمعرفة ما إذا كان هناك تسرب غاز من عدمه، واستخدم إسفنج مبلل بمياه وصابون بدلا منه.