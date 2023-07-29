متحدث الحكومة يكشف سيناريو التعامل مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أسوأ سيناريو للأزمة الحالية لانقطاع الكهرباء، أنها قد تمتد لمنتصف سبتمبر المقبل، موضحًا أن الغاز أحد مدخلات إنتاج الأسمدة، وسيتم تعويض أصحاب المصانع بعد عودة الأمور لطبيعتها.

موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي

وقال نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه كلما تحسنت درجات الحرارة سوف يخف الضغط على الاستهلاك من المازوت، موضحًا أن الأزمة الحالية متوقفة على انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف نادر سعد، مساء اليوم السبت، أن العام الماضي كان الوضع مختلفا بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك الطبيعي، موضحا أنه خلال الأزمة الحالية نستهلك من 34 ألفا إلى 35 ألف ميجاوات يوميا من الكهرباء.

تخفيف الأحمال في شهر أغسطس

وأوضح نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر تستورد مازوت بقيمة 300 مليون دولار من الخارج، للخروج من شهر أغسطس بأقل قدر من تخفيف الأحمال في التيار الكهربائي، كما أن المازوت المستورد من الخارج سيصل قريبا ويكفي استهلاكنا المحلي.