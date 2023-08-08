حدّد المجلس الأعلى للجامعات التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة كفر الشيخ، وفقا لمحل عنوان مدرسة الطالب وطبقا للإدارة التعليمية التابع لها.

وجاءت جميع المراكز التابعة لمحافظة كفر الشيخ ما عدا مركزي «فوه - مطوبس» للمجموعة (أ) وفقا التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة كفر الشيخ، إذ يمكنهم الالتحاق بجامعة كفر الشيخ بينما أتاح المجلس الأعلى للجامعات للمجموعة (ب) جامعات طنطا، المنصورة، الإسكندرية، دمنهور، دمياط.

كما جرى تحديد التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة كفر الشيخ وفقا لعنوان الطلاب ومدارسهم بمركزي «فوه - مطوبس» ليكون بجامعتي كفر الشيخ، والإسكندرية، للمجموعة (أ)، بينما جرى تحديد جامعات دمنهور، طنطا، المنصورة، للطلاب من المجموعة (ب).

قواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023 كاملة، كما أعلنت قواعد تقليل الاغتراب وخطوات التقديم للطلاب في تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، مشيرةً إلى أنَّ آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخميس 10 أغسطس 2023.

وعن التوزيع الجغرافي للكليات 2023، ذكرت وزارة التعليم العالي على موقع التنسيق الإلكتروني، أنَّ قواعد القبول الجغرافي كالتالي:

- يتمّ توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلي:

- يتمّ تجميع الجامعات، «بالنسبة للإدارات التعليمية» في عدة مجموعات على النحو التالي ويلزم أنَّ يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة (ب).

- وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023، يلزم أنَّ يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) و(ب) إجبارية في قواعد التوزيع الجغرافي 2023

- مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.

- مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

وبالنسبة للمدارس الداخلية «الرياضية - العسكرية - المتفوقين» يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه.

- في استمارة الثانوية العامة اعتبار محافظتي «القاهرة - الجيزة» نطاق جغرافي واحد ويضم جامعات «القاهرة - عين شمس - حلوان»، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي، وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي.