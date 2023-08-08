آخرهم هاني سلامة.. المهرجانات السينمائية تحتفي بصناع السينما ونجومها

انضم الفنان هاني سلامة إلى قائمة نجوم السينما المكرمين في المهرجانات السينمائية خلال عام 2023، وذلك بعد ما أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب محمد الباسوسي تكريم «سلامة» ضمن الدورة الأولى التي تنطلق فعاليتها في 21 سبتمبر المقبل، وذلك تقديرا لمشواره السينمائي.

وكانت البداية مع إعلان مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، تكريم النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز ضمن فعاليات الدورة الـ45 من المهرجان التي تنطلق في نوفمبر المقبل، بينما وقع اختيار إدارة مهرجان الجونة السينمائي على المخرج الكبير مروان حامد للحصول على جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة السادسة من المهرجان المقامة في أكتوبر المقبل، وذلك اعترافا بمسيرته السينمائية المهمة.

بدأ مع يوسف شاهين.. خطوات هاني سلامة السينمائية

بدأ الفنان هاني سلامة مسيرته السينمائية مع المخرج يوسف شاهين الذي اختاره للمشاركة في فيلم «المصير» عام 1997، وكرر التعاون مع المخرج الراحل مرة أخرى فيلم «الآخر» إنتاج عام 1999، وقدم بعدها مجموعة كبيرة من الأعمال التي حققت نجاح كبير منها «السلم والثعبان»، «حالة حب»، «أصحاب ولا بزنس»، «أنت عمري»، «خيانة مشروعة»، و«الريس عمر حرب»، بينما قدم آخر أعماله السينمائية عام 2011 في «واحد صحيح» مع المخرج هادي الباجوري.

وكشف «سلامة» أنَّه يستعد للعودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للرد على أسئلة الجمهور.