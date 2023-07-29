انتهاء أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه في الطالبية بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود الأجهزة التنفيذية في الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بأحد خطوط مياه الشرب قطر 1500 مم بمنطقة أرض البحر نهاية الطريق السياحي مع الطريق الدائري نطاق حي الطالبية، والتي تسببت في ضعف المياه بمناطق هضبة الأهرام ومساكن الضباط ومساكن شباب الرماية.

عودة ضخ المياه بصورة طبيعية

واطمأن محافظ الجيزة من المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والدكتور أشرف تامر، رئيس حي الطالبية، على عودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة.

رفع المخلفات الناتجة عن إصلاح الماسورة

وشدد «راشد» على تنفيذ أعمال التطهير وشفط المياه ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الكسر والإصلاح بمحيط موقع الأعمال، لعدم التأثير على الحركة المرورية بالطريق.

ترميم الطريق المتأثر بأعمال الإصلاح

كما أكد محافظ الجيزة على حي الطالبية ومختلف الجهات بالمتابعة الميدانية لحين تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله من حيث أعمال التسوية وترميم طبقة الطريق ورفع أي معوقات لعودة حركة المرور لصورتها الطبيعية.