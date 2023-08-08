«معلومات الوزراء»: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء جاذبة للاستثمارات

نشر مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقريراً عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تُعد بمثابة مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، ووضع خريطة على مستوي كل المحافظات للمشروعات الخضراء، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

مؤتمر المناخ cop27

وأوضح المركز أن هذه المبادرة تم إطلاقها في إطار الاستعداد لمؤتمر cop27 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقرار من رئيس الوزراء بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، وتشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف الحفاظ على البيئة وإيجاد حلول مصرية للحد من التغيرات المناخية التي نواجهها من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية في كل المحافظات.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تضم المبادرة مجموعة كبيرة من المشروعات تضم بها 6 فئات منها فئة مشروعات كبيرة الحجم، فئة المشروعات المتوسطة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة، مشروعات صغيرة الحجم، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.