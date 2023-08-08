المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطل لإدانته بالتزوير في محررات رسمية وتزييف عملات وطنية بدائرة قسم شرطة الوايلي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

التزوير في محررات رسمية

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «أحمد. أ، عاطل» في دائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة، في مارس من العام الماضي 2022، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وتزييف عملات وطنية بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم أمد المجهول بالبيانات اللازمة لاصطناعه وزيله بتوقيع نسبه زورًا للمختص بتلك الجهة ومهرها بخاتم مُقلد منسوب لتلك الجهة فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.