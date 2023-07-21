حبس المتهم بالاتجار في المخدرات بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص ضبط بحوزته كيلو ونصف من مخدر الحشيش في منطقة الشروق بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها منطقة الشروق في القاهرة، فقد قام رجال الشرطة بضبط أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 1.500 كيلوجرام، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات على عقوبة ارتكاب جريمة الإتجار في المواد المخدرة، وكشف المحامى أحمد على خلال حديثه لـ«الوطن» عن العقوبة القانونية، حيث أوضح أن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

هل تخفف العقوبة على المتهمين؟

وأضاف أن العقوبة على المتهم تُخفف في حال إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.