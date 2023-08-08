مسعف وسائق يسلمان 47 ألف جنيه عثرا عليها بحادث في كفر الشيخ

عثر مسعف وسائق من العاملين بمرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، على مبلغ مالي يقدر بنحو 47 ألفا و700 جنيه جنيه، وهاتفين محمول، و2 فيزا كارت، ومتعلقات شخصيه أخرى، كانت بحوزة مصابين اثنين، بعد أن تعرّضا لحادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة» أعلى كوبري متبول.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة في كفر الشيخ

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمرفق إسعاف كفر الشيخ، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة» أعللا كوبري متبول، ما أسفر عن إصابة كلاً من «س. ع. س»، 61 عامًا، و«هـ. ز. أ»، 55 عامًا، بإصابات متفرقة.

وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف، وطاقمها السائق والمسعف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما عثر طاقم السيارة على المتعلقات المذكورة والتي كانت بحوزة المصابين في الحادث، وقاما بتسليمها، تمهيدًا لردها إلى المصابين في الحادث فور تماثلهما للشفاء.

مدير «إقليم وسط الدلتا» يشيد بأمانة المسعف والسائق

من جانبه أشاد الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام إقليم وسط الدلتا بهيئة الإسعاف المصرية، والمشرف على مرفق إسعاف كفر الشيخ، بالموقف النبيل للمسعف محمد زرد، والسائق حمادة السعيد، مؤكداً أنّه سيتم تكريمهما، نظرًا لأمانتهما.