تعزيز الهوية واللغة والوعي.. أبرز مناقشات جلسة الحوار الوطني التخصصية

انطلقت جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان «الهوية الوطنية» بلجنة الثقافة والهوية الوطنية، أمس الاثنين، لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالهوية الوطنية، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي، والتي جرى طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي والثقافي والإعلامي.

سبل تعزيز الهوية الوطنية المصرية

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل تعزيز الهوية الوطنية المصرية، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

ترسيخ الهوية الوطنية للشخصية المصرية

كما ناقشت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك في الإطار التنفيذي والتشريعي لصياغة استراتيجية خاصة بالحفاظ على الهوية المصرية، كما تناولت الجلسة عدة موضوعات تتعلق باللغة وترسيخ الهوية الوطنية للشخصية المصرية، وكذلك قضية الوعى فضلا عن دور الإعلام والتعليم.

ويعقد الحوار الوطني اليوم جلسات تخصصية لقضايا المحور المجتمعي، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، إذ يتم مناقشة قضية السكان والتعليم ما قبل الجامعي، في جلستين بالتوازي معا.