«التعليم العالي» تدشّن مبادرة لإطلاق البحث العلمي المصري نحو العالمية

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الفترة القادمة ستشهد تدشين مبادرة إطلاق البحث العلمي المصري نحو العالمية، من خلال ربط البحث العلمي المصري بالمعرفة.

الشراكة مع العلماء المتميزين في جميع دول العالم

وتطرّق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في مؤتمر التميز بالبحث العلمي، إلى أنّ خطة الوزارة ستكون بالشراكة مع العلماء المتميزين في جميع دول العالم، وتهدف إلى نقل البحث العلمي المصري إلى مكان آخر خلال عام من الآن، مضيفا: «سندعو العلماء العالميين في الخارج للتعاون مع العلماء المصريين».

تحويل البحث العلمي إلى ابتكار

وطالب الوزير، العلماء، بتحويل البحث العلمي إلى ابتكار، مؤكدا أنّه يجب أن يكون هناك رؤية لتحويل البحث العلمي المصري إلى بحث مبتكر يدعم اقتصاد المعرفة، قائلا: «نحن قادرون على تمويل تحويل الأبحاث العلمية وتحويلها إلى ابتكار».