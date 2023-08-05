نائب محافظ القاهرة تتابع خطة تطوير ميادين المنطقة الجنوبية.. خلق متنفسات حضارية

تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، تحت قيادة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال رفع كفاءة وتجميل جميع الميادين والمحاور والطرق الجديدة، لخلق متنفسات حضارية للمواطنين، وتحسين المظهر العام بأحياء المنطقة الجنوبية عامة، وبنطاق أعمال التطوير الشاملة بالمحاور والطرق المرورية الجديدة، لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لأعمال التطوير التي تتم حاليا لخلق محاور وطرق تربط أحياء المنطقة الجنوبية ببعضها البعض وبالمناطق الأخرى تيسيرا لحركة المرور بكافة أرجاء القاهرة.

وعقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعات تنسيقية مع الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وأحيائها، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الشركات وشركاء التنمية، لبحث أوجه التطوير التي سيتم عملها بالميادين الرئيسية بنطاق الاحياء وذلك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

خطة متكاملة للتطوير

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على وجود خطة متكاملة يتم تنفيذها حاليا لإعادة تخطيط وتطوير ميادين وشوارع أحياء المنطقة الجنوبية عامة، وخاصة أحياء المعادي والبساتين والمقطم في إطار تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري، التي تشهدها أحياء المنطقة الجنوبية، مع استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة المحاور المرورية، لإضافة اللمسات الجمالية عبر تجميل وتشجير الميادين بتصميمات جمالية لتحسين الصورة البصرية، لتتجمل بما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري، وما يواكبه من رفع كفاءة وتجميل وتشجير الميادين والجزر الوسطى، في ظل إنشاء شبكة للري للعناية بالمزروعات تحقيقا لعنصر الاستدامة.

رفع كفاءة شارع زهراء المعادي

وأشارت نائبة المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شارع زهراء المعادي الرئيسي من مدخله على طريق الأوتوستراد، وبطول الطريق عبر تشجير وزراعة الجزيرة الوسطى، حيث تم رفع كافة الأشجار والنخل بمعدات نقل وزراعة الأشجار مرة أخرى بأحداث المعدات، بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، التي تم استخدامها لأول مرة للاستفادة من الأشجار الموجودة بمحيط المحاور والجزر الجديدة، التي يتم عمل التطوير بها في قطاع زهراء المعادي وزيادة المساحات الخضراء.

وتابعت نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير و تجميل ميدان Hub 50 في المنطقة الواقعة بين حي المعادي و حي البساتين والذي بلغت مساحته 31 متر مربع تقريبا و جاري الانتهاء من ميدان كارفور بنطاق حي البساتين والذي بلغت مساحته 51 متر تقريبا عبر زراعة الاحواض التجميلية وزراعة الأشجار والنخيل وعمل الممرات باستخدام الرخام والخامات المختلفة مع إضافة أعمدة ولمبات الإنارة الديكورية طبقا للتصميمات التي تم اعتمادها للتنفيذ خلال الاجتماعات الدورية المنعقدة والخاصة بهذا الشأن.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية ومؤسسات المجتمع المدني لدعمهم ومشاركتهم في تطوير ورفع كفاءة الميادين، وتحقيق التعاون المثمر تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة، بمشاركة المجتمع المدني، وتعظيم دور المشاركة الفعالة لمعاونة المؤسسات الحكومية في رفع كفاءة وتجميل الطرق والارتقاء بكفاءتها باعتبارهم شريك أصيل وفعال في كافة مشروعات المنطقة.