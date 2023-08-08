محافظ القاهرة يكشف أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة.. يتوسط منطقة تراثية مهمة

أكد اللواء خالد عبد العال،محافظ القاهرة، أهمية ميدان السيدة عائشة ـ بداية تطوير مسار آل البيت ـ والذى يتوسط منطقة تراثية مهمة، يحيط به عدد من المناطق الأثرية، التي تعد من أهم المزارات السياحية بالقاهرة كمنطقة آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط ومجرى العيون وكذلك منطقة مجمع الأديان .

وأشار إلى أن ميدان السيدة عائشة يضم 3 مساجد أثرية وتراثية مهمة، هى مساجد السيدة عائشة والمسبح والغورى، والتنسيق مع وزارات الآثار والأوقاف لتطويرها بالمحيط الخارجي لها.

كنوز العمارة الاسلامية

وأوضح محافظ القاهرة أن اعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة التي شرفت العاصمة بافتتاح الرئيس لها برفقة سلطان طائفة البهرة هو مصدر فخر لمحافظة القاهرة التي شهدت خلال 9 سنوات طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات ولاسيما قطاع احياء تراث القاهرة واستعادة قيمتها العظيمة على خريطة السياحة العالمية ، فالقاهرة تضم على أرضها درر من كنوز العمارة الاسلامية التي تميزها عن سائر عواصم العالم.

أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة

وأضاف محافظ القاهرة ان اعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة شملت تطوير مقصورة المسجد ، والضريح والمنطقة المحيطة، وكذلك رفع كفاءة الميدان وكافة الشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية له ، فضلا عن تحسين صورة الهوية البصرية عن طريق زيادة المسطحات الخضراء وترميم كافة المباني المحيطة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير، تشمل ترميم للمآذن والمساجد الواقعة في محيط قلعة صلاح الدين ضمن أعمال التطويرويهدف المخطط إلى تحويل المنطقة إلى متحف مفتوح يعيد للمنطقة عمقها التاريخي، كما يهدف المخطط إلى إعادة القيمة التاريخية للمنطقة ، حيث شملت اعمال التطوير رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمسجد السيدة نفيسة، بالإضافة إلى تطوير مسار شارع الأشراف البادئ من السيدة زينب حتى مسجد السيدة نفيسة.