إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر- إسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضرا بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص إثر تعرضهم لانقلاب سيارة بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 5 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي جراء اختلال عجلة القيادة لدى السائق، ونقلوا جميعا إلى مستشفى دمنهور التعليمي وجاري المتابعة مع المستشفى لتحديد هوية المصابين والتقرير الطبي الخاص بهم.