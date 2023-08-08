ضبط مصنع يعيد تعبئة الزجاجات بمياه معدنية غير صالحة في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن ضبط مصنع بير سلم لتعبئة المياه في زجاجات بمدينة مرسى مطروح، غير مرخص وغش تجاري، في ظل استمرار تكثيف جهود مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع أي تجاوزات.

وقال محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، إن هناك استمرار تكثيف جهود من جانب مديرية التموين بمطروح برئاسة المهندسة هند مساعد مدير المديرية بالتعاون مع مباحث التموين وإدارتي الرقابة والتجارة الداخلية ومديرية الصحة بمطروح في شن حملاتها ضد الغش التجاري ومصانع بير السلم.

ضبط المصانع الثاني خلال 48 ساعة

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع آخر ليكون المصنع الثاني خلال 48 ساعة، لإعادة تعبئة زجاجات مياه معدنية المستخدمة بدون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية.

بدروم تحول إلى مصنع تعبئة مياه

وأوضحت وكيل وزارة التموين بمطروح ببيان أنه جرى ضبط إحدى المنشآت التي تعمل بدون ترخيص، وهي عبارة عن بدروم بعمارة بطريق القصر تقوم بإعادة استخدام زجاجات مياه معدنية فارغة وتعبئتها بالماء لبيعها مرة أخرى لجمهور المستهلكين بغرض التربح غير المشروع، حيث أفادت تقارير مديرية الصحة بأن الماء المستخدم في تعبئة الزجاجات غير صالح للشرب لوجود فطريات به وشوائب كثيرة به بالإضافة إلى الحالة السيئة للمكان الذي تجري تعبئة الزجاجات الفارغة فيه.

التحفظ على جالونات المياه المعبأة

ولفتت وكيل تموين مطروح أنه جرى التحفظ على المكان وجالونات المياة المعبأة والمعدة للتوزيع على المحلات وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة ضد المخالفين وعرضهم على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.