إصابة شخصين صدمتهما سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم، صدمتهما سيارة أثناء عبورهما طريق «مطروح - إسكندرية» الساحلي الدولي عند علامة الكيلو 110 باتجاه الإسكندرية، منذ قليل، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، مساء اليوم الاثنين، مصابي حادث سير طريق الإسكندرية مطروح الدولي، وهما علاء سمير علي، 33 سنة، من الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وأحمد محمد السيد، 32 سنة، من الإسكندرية، يعاني من اشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر في اليد اليسرى، وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالظاهر، مدير المستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.