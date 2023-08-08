مقرر مساعد بالحوار الوطني: قانون مباشرة الحقوق السياسية مطروح حاليا للمناقشة

قال النائب محمد شوقي، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، على هامش الجلسات، إنَّ مناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية اليوم وأبرز النقاط التي تمت مناقشتها والمخرجات دارت حول التصويت الإلكتروني لمواجهة العزوف عن ممارسة المشاركة السياسية.

شوقي: قانون مباشرة الحقوق السياسية المطروح حاليا للمناقشة بالحوار الوطني

وأضاف «شوقي» خلال حواره مع مراسلة «إكسترا لايف» خلال تغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ الموضوع المطروح للمناقشة هو قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنَّ الكثير من المشاركين أدلوا بأنه قانون جيد.

المناقشات حول تطبيق القانون وليس القانون نفسه

وتابع مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية، موضحاً أنَّ الملاحظات الأعم كانت حول ما يتعلق بتطبيق القانون وليس القانون نفسه، مؤكداً أنَّ هناك مقترحات بتعديلات محددة ولكنها ضئيلة فهي ليست عوار بحكم أنه عمل بشري يحتاج لتعديل والتركيز كان على الممارسة.