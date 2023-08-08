وكيل «تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مشدداً على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سُبل الراحة للطلاب.

وكيل الوزارة: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

وأكد وكيل الوزارة، أنَّ غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مشيراً إلي أنَّ 180 طالباً وطالبة في الدبلومات الفنية قد أدوا اليوم الامتحان في «المواد الفنية» بالتعليم الصناعي، و«المواد التجارية» بالتعليم التجاري، و«المواد الزراعية» بالتعليم الزراعي.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على مستوى الجمهورية، لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» نظام السنوات الثلاث، وإعداد مهني، ونظام السنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج وتكنولوجيا تطبيقية 29 يوليو الماضي.

امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ويبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين يؤدون امتحان الدبلومات الفنية الدور الثاني على مستوى الجمهورية 219 ألفًا و304 طالباً وطالبة بنسبة 29.87%، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة 41 ألف و597 طالباً وطالبة بنسبة 5.66%.