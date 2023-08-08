«الزراعة»: فحص 3800 رأس ماشية مجانا لصغار المربين في القليوبية

أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية لدعم المربين بقرى محافظة القليوبية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، إن القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

فحص أكثر من 3800 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بالقليوبية

وأشار «فاضل» في بيان، إلى أن القافلة واصلت أعمالها بقرى المحافظة لمدة 4 أيام متواصلة، انتهت اليوم، لافتا أنه جرى علاج وفحص أكثر من 3800 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بالمحافظة، بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية، ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

أضاف أنه جرى اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ364 حالة، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ1299، وعلاج الطفيليات الدخلية والتجريع لـ1259 حالة، وإجراء 27 جراحة، وتحصين 947 بإجمالي 3896 حالة لدى 2027 مستفيدا من صغار الفلاحين ومربي الماشية.