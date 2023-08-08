23 ألف مواطن استفادوا من خدمات الأسنان في الدقهلية خلال شهر

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استفادة 23 ألف مواطن من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال الشهر الماضي، مشيدا بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العينين خلال الشهر الماضي لا سيما في مجال التثقيف الصحي.

عمل ندوات تثقيفية من إدارة طب أسنان الدقهلية

وأشار في بيان له إلى أنه جرى تنظيم 717 ندوه تثقيفية في مجال التثقيف الصحي الخاص بإدارة طب الأسنان على مدار شهر يوليو الماضي في محافظة الدقهلية بحضور نحو4000 مواطن من المترددين على عيادات الأسنان.

وأوضح أن الإدارة العامة للأسنان كثفت جولاتها المرورية خلال يوليو الماضي والتي تضمنت تفقد 21 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

استفادة 23 ألف مواطن بخدمات عيادات الأسنان بالدقهلية

وأوضح الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان في مديرية الصحة بالدقهلية أن نحو 23792 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال يوليو الماضي مشيراً إلى الالتزام التام بالاشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين.