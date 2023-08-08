اجتماع موسع لجامعة سوهاج لوضع قواعد القبول في المدن الجامعية

عقد الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا موسعاً لمناقشة استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب للعام 2023 -2024، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

توفير احتياجات مباني المدن الجامعية

وأكد الدكتور حسان النعماني في بداية الاجتماع ضرورة توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، استعداداً لاستقبال 4 آلاف طالب وطالبة للتسكين داخل المدن الجامعية هذا العام.

ووجه «النعماني»، تعليماته للإدارة الهندسية بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة اللازمة داخل مبانٍ المدن الجامعية حتى يتمكن طلاب جامعة سوهاج من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة، كما أوصى بتشكيل لجنة على أعلى مستوى من التخصص في مجال الصحة العامة والتغذية لمراجعة جدول الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب، لضمان سلامتهم والمحافظة على نشاطهم اليومي، كما وجه بتيسير كل الإجراءات اللازمة للتسجيل الإلكتروني والباركود ونظام MIS لخدمة الطلاب.

مناقشة قواعد القبول للطلاب القدامي

وقال الدكتور عبد الناصر يس، إنه خلال الاجتماع تمت مناقشة قواعد القبول للطلاب القدامي، والموافقة على قبول الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جداً، حتى يكون للمدن الجامعية دور فعال في تحفيز الطلاب على التفوق، ويتم مد إجراءات التقديم الإلكتروني للتسكين على موقع الزهراء لتنتهي في 21 أغسطس الجاري.

التخفيف على كاهل أولياء الأمور

وذكرت سامية زايد أن الدكتور حسان النعماني أوصى بأن يبدأ التسكين الفعلي والورقي للطلاب القدامي في نهاية شهر سبتمبر، حيث يبدأ التسكين للطلاب 17 سبتمبر المقبل وينتهي يوم 21 من نفس الشهر، أما الطالبات يبدأ 24 سبتمبر وينتهي 28 من نفس الشهر.