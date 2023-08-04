موعد التقدم للسكن في المدن الجامعية بالزقازيق من الأسبوع الثاني بأغسطس

بدأ الطلاب البحث عن موعد التقدم للسكن بالمدن الجامعية بجامعة الزقازيق، إذ تفتح المدن الجامعية بمحافظة الشرقية أبوابها أمام الطلاب للتقدم للسكن للعام الدراسي الجديد 2023-2024، خاصة أن شهر أغسطس هو التوقيت المناسب للطلاب القدامى والجدد للتقدم للسكن بالمدن الجامعية.

تستعرض «الوطن»، موعد التقدم للسكن بالمدن الجامعية بالزقازيق للعام الدراسي الجديد، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ويتأهب الطلاب للالتحاق بالجامعات وفق مجموع درجاتهم وتخصصاتهم.

موعد التقدم للسكن بالمدن الجامعية بالزقازيق :

يبدأ موعد التقدم للسكن بالمدن الجامعية بالزقازيق في 10 أغسطس الجاري حتى نهاية نفس الشهر، وفق ما أعلنته إدارة المدن الجامعية بالزقازيق، وتكون الفترة المتاحة للتقدم للسكن بدءا من 10 أو 15 من شهر أغسطس وحتى 10 أو 15 من شهر سبتمبر في كل عام، في حين بدأ الطلاب القدامى التقدم للمدن الجامعية بالزقازيق لتجديد الإقامة بالمدينة الجامعية للعام الدراسي الجديد.

10 أغسطس التقدم للسكن بالمدن الجامعية بالزقازيق

وتستقبل المدن الجامعية بالزقازيق يوم 10 من أغسطس الجاري الطلاب الجدد للتقدم للسكن بالمدن الجامعية بالزقازيق حتى نهاية الشهر الجاري، وفقا للإجراءات واللوائح المنظمة لإقامة الطلاب بالمدن الجامعية بمختلف الكليات والفرق الدراسية.

شروط القبول بالمدن الجامعية بالزقازيق

على الطالب الراغب بالتقدم للسكن بالمدن الجامعية بمحافظة الشرقية بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعدد 2 صورة شخصية وجواب الترشح للكلية.

لا تقبل المدن الجامعية الطلاب الانتساب إلا في السكن المميز.

لا تقبل الكلية الطلاب المتزوجون.

تقبل المدن الجامعية الطلاب حسني السير والسلوك والأخلاق.

يمكن للطلاب التقدم للسكن بالمدن الجامعية بالزقازيق من خلال موقع الزهراء من هنا للمدن الجامعية.