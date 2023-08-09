جهود مبادرة «أنت الحياة» خلال عام.. 182 ألف مستفيد من القوافل والتدريبات

نشرت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» تفاصيل جهود مبادرة «أنت الحياة» حتى الآن، والتي بدأت منذ 15 أغسطس العام الماضي، بمشاركة العديد من الجهات في أكثر من محافظة؛ لتقديم الخدمات لآلاف المواطنين.

وجاءت جهود مباردة «أنت الحياة» بإجمالي مستفيدين وصل إلى ما يزيد على 182163 مستفيدا، كالتالي:

الفعاليات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والجامعة البريطانية وجامعة طنطا

- قوافل طبية بشرية في كل التخصصات.

- قوافل بيطرية.

- قافلة أسنان وتوعية بصحة الأسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية.

- مبادرة سلامة قلبك في محافظة الغربية.

وقدمت هذه القوافل الخدمات لما يزيد على 44517 مستفيدا.

الدعم الغذائي

- توزيع كراتين مواد غذائية.

- توزيع لحوم أضاحي.

بإجمالي المستفيدين ما يزيد على 47410 مستفيدين.

برامج بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة

- برنامج خطوة نحو الأفضل.

- تدريبات للشباب وملتقى للتوظيف.

بإجمالي عدد مستفيدين ما يزيد على 13250 مستفيدا.

أنشطة بالتعاون مع وزارة الثقافة

- ورش عمل حرفية.

- مسرح للأطفال.

- نشاطات تثقيفية وفعاليات فنية ومعارض كتاب.

- ورش حكي للأطفال.

بإجمالي مستفيدين وصل إلى 29230 فردا.

ورش بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

- ورش عمل توعوية.

- مشاركة لمشروع تنمية الأسرة المصرية.

- مأمورية إصدار شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي.

ووصل إجمالي المستفيدين إلى 18643 شخصا.

أنشطة مع مؤسسة مصر الخير

- استقبال طلبات الغارمات لدراسة حالتهم.

- التصالح ودفع مديونية الغارمين بالقافلة.

- تقديم توعية بمخاطر مشكلة الغارمين.

- إجمالي المستفيدين وصلوا إلى 3820 مستفيدا.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

- ورش عمل توعوية للأطفال والكبار.

- طبيب للاستشارات.

- بإجمالي عدد مستفيدين أكثر من 22645 مستفيدا.

خدمات محو الأمية

- قوافل طرق أبواب لمحو الأمية.

- قافلة ثابتة للاستكتاب.

- الحاق الدارسين بفصول محو الأمية.

- اختبار المواطنين فوريا.

- إجمالي المستفيدين 2078 مستفيدا.

وأخيرًا ورش عمل تمكين اقتصادي للمرأة الريفية بإجمالي ما يزيد على 570 امرأة مستفيدة.