«أنت الحياة» في الغربية.. خدمات طبية وفعاليات ثقافية على مدار 5 أيام

استكمالا للدور الذي تقوم به مؤسسة «حياة كريمة»، في تطوير وتنمية القرى لدعم الأولى بالرعاية، وصلت مبادرة «انت الحياة» للمرة الثانية لمحافظة الغربية وتحديدا في قرية سنباط التابعة لمركز زفتى من أجل دعم القرية والقرى المجاورة.

قوافل طبية وبيطرية

وفي اليوم الأول للمبادرة، بقرية سنباط بمحافظة الغربية، قدمت «انت الحياة» التابعة لـ«حياة كريمة»، العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال، فضلا عن الخدمات المختلفة للكبار والشباب، وتنوعت تلك الأنشطة بين الترفيهي والرياضي، فضلا عن ملتقى توظيف للشباب، بالإضافة إلى خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي للكبار، كما ضمت مبادرة «أنت الحياة»، امتحانات محو أمية للكبار، إل جانب خدمات صحية من خلال قوافل طبية وبيطرية للكشف والعلاج بالمجان.

وجاءت القوافل الطبية التي نظمتها مبادرة «أنت الحياة» بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، بالتنسيق والتعاون أيضا مع جامعة طنطا، من أجل توفير خدمة الكشف والعلاج المجاني للأهالي في قرية سنباط التابعة لمركز زفتى، وتمكنت القوافل من الكشف على أكثر من 1000 شخص في 14 تخصصا طبيا مختلفا، فضلا عن نقل بعض الحالات للمستشفى من أجل إتمام المزيد من الفحوصات وتلقي العلاج.

مبادرة «أنت الحياة».. طوق نجاة للغارمين

وفي اليوم الثاني لمبادرة «انت الحياة»، استمرت في تقديم الخدمات المتنوعة، وشملت أيضا خدمات الدعم المجتمعي، واهتمت المبادرة بتقديم أنشطة تهم الأسرة، بداية من الطفل وحتى الجد والجدة، كما نظمت ندوة توعوية إرشادية للسيدات عن الإرشاد الأسري، فضلا عن تقديم تدريبات للشباب الخريجين على استعمال التكنولوجيا الحديثة والتدريب على المهارات الوظيفية، وامتدت أنشطة المبادرة لإقامة مسرح ترفيهي للأطفال بالإضافة لأنشطة متنوعة لتنمية الملكة الإبداعية لديهم، بينها مسرح عرائس ماريونت وفقرات للمهرج، وأيضا ورش فنية.

وفي اليوم الثالث، مثلت «أنت الحياة» طوق نجاة للعديد من الغارمين والغارمات، حيث تعاونت المبادرة مع مؤسسة «مصر الخير» في تقلي طلبات الغارمين تمهيدا لبحث حالتهم للإفراج عن ذويهم، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية حول مخاطر الغرم وكيفية تجنب الوقوع فيه، هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية للأطفال والشباب حول مخاطر التدخين وتأثيره على الصحة، فضلا عن تعريفهم بالتصرفات والأطعمة التي من شأنها أن تدعم صحتهم وتحميهم.

وفي اليوم الرابع للمبادرة في الغربية، نظمت عدد من الدورات التدريبية للشباب حول الذكاء الاصطناعي واستعمال التكنولوجيا وغيره، وفي نهاية الدورة حصل المشاركون على شهادات معتمدة من شركة Microsoft، كما استمرت القوافل الطبية في تقديم خدماتها للأهالي، وفي اليوم الخامس قدمت المبادرة ندوات توعوية للشباب والأطفال عن المخدرات وأضرارها على الإنسان، بالإضافة إلى ورش الحرف اليدوية للسيدات.