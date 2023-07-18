«حياة كريمة» تطلق مبادرة «أنت الحياة» لدعم أهالي الغربية

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «أنت الحياة» في محافظة الغربية بقرية سنباط مركز زفتى، لمدة 5 أيام، لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في القرى المجاورة.

أنشطة «أنت الحياة» في الغربية

تتنوع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المبادرة بين الأنشطة الرياضية والمسابقات فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التي تُقدم للأطفال، وذلك بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة وغيرها من المؤسسات المختصة.

قدمت المبادرة ندوات توعوية إرشادية للسيدات للتوعوية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب على المهارات الوظيفية.

وتضمنت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم، وذلك بالتعاون بين المؤسسة ومؤسسة مصرالخير.

ولم تقتصر فعاليات المبادرة على الخدمات التوعوية، لكن امتدت لتشمل أنشطة ترفيهية خاصة بالطفل بإقامة مسرح العرائس للأطفال وأنشطة فنية ومتنوعة لتنمية الإبداع لديهم.

مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تأتي من أجل تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن.