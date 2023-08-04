ماذا حققت مبادرة «أنت الحياة» بمحافظة بني سويف في 6 أيام؟ (فيديو)

تعمل مبادرة «أنت الحياة» على قدم وساق في شتى أنحاء الجمهورية لتقديم الدعم وتيسير الحياة على الأهالي ليكون تطوير وتنمية المواطن البسيط على رأس أولوياتها، وتعتبر امتدادا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه منذ انطلاقها في 2019 وهو توفير حياة كريمة للمواطن البسيط.

مبادرة «أنت الحياة» في بني سويف

انطلقت مبادرة «انت الحياة» التابعة لـ«حياة كريمة» إلى محافظة بني سويف، يوم 29 يوليو الماضي، تحديدا في قرية سدس الأمراء بمركز ببا، وقدمت الخدمات المختلفة للأهالي في القرية والقرى المجاورة لها، حتى وصل عدد المستفيدين من المبادرة إلى ما يصل إلى 500 ألف مواطن.

ونظمت مبادرة «أنت الحياة» في محافظة بني سويف العديد من الفاعليات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية في القرية، ويتم تنظيم تلك الفاعليات بالتعاون بين المبادرة وعدد من الفئات والجهات المختلفة، منها المجلس القومي للمرأة، الذي عمل على تنظيم ندوات توعوية للسيدات في القرية، بشأن الإرشاد الأسري وسبل التربية الإيجابية والسليمة للأبناء وغيره.

ووفق بيان مؤسسة حياة كريمة، فتعاونت مبادرة «أنت الحياة» مع وزارة الصحة والسكان في تنظيم عدد من القوافل العلاجية التي عملت على توفير خدمة الكشف المجاني لأهالي القرية، فضلا عن صرف الدواء الذي يحتاج إليه المواطن بالمجان، وضمت القوافل عدد من التخصصات الطبية المختلفة، منها الأطفال والباطنة والجراحة والعظام والنساء والولادة والأنف والأذن وغيرهم من التخصصات.

فاعليات ترفيهية وتثقيفية في بني سويف ضمن انت الحياة

وكعادتها في كل المحافظات، اهتمت مبادرة «أنت الحياة» في محافظة بني سويف بالجانب الثقافي للمواطن، فبالتعاون مع وزارة الثقافة، تواجدت قصور الثقافة في محافظة بني سويف ونظمت مسرح لتقدم الفقرات الفنية متنوعة، للكبار والصغار، من أجل إدخال البهجة والسرور على الأهالي والأطفال، وكان هناك العديد من الأنشطة الترفيهية المختلفة للأطفال، تنوعت بين الرياضة والألعاب.

كما اهتمت مبادرة «أنت الحياة» بتوعية الأطفال والشباب في بني سويف بمخاطر التدخين والإدمان وأضرار كل منهم على الصحة، من خلال تنظيم ندوات توعوية تتناول هذا الموضوع، في إطار مبسط، حتى يتمكن الموجودين من استيعاب الأمر وإدراك مخاطره بالتالي تجنبه.