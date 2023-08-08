إصابة 3 أشخاص بالاختناق إثر حريق بقرية كفر الشيخ مخلوف في البحيرة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب أعلى منزل بقرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق دائرة مركز إيتاي البارود، ما ادى لإصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وحرر محضر بالواقعة.

اندلاع الحريق في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد نشوب حريق أعلى سطح منزل بقرية كفر الشيخ مخلوف، وحرر المحضر اللازم.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية وفصل المرافق عن المكان وفرض كردونا أمنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، كما أشارت التحريات الأولية أن السبب في الحريق هو ماس كهربائي ولا توجد خسائر في الأرواح