«الداخلية»: ضبط سائق عطّل حركة المرور بالوقوف في منتصف الطريق بالتجمع

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على «فيس بوك»، متضمناً قيام قائد ميكروباص، بالوقوف بمنتصف الطريق بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، معطلاً حركة المرور ومعرضاً حياته والمواطنين للخطر.

ضبط قائد الميكروباص

بالفحص أمكن تحديد وضبط الميكروباص «خاص بأحد مكاتب الرحلات»، وقائدها، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.