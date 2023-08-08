«الداخلية» تكشف تفاصيل إنهاء حياة شخص بدمياط.. وتضبط مرتكبي الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات، باستقبال أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز مُصاب بطلق ناري وتوفي أثناء إسعافه.

وبيّنت التحريات الأولية، أنّه أثناء استقلال المجني عليه سيارة أجرة ميكروباص، فوجئ قائد السيارة بمحاولة عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاحا ناريا، استيقاف السيارة، وحال محاولته الهرب أطلق حائز السلاح الناري، عيارا ناريا تجاه الميكروباص، ما تسبب في إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.

وجرى تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضمّ 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، مستخدمين سيارة ميكروباص، دراجة نارية، بندقية آلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن البندقية الآلية، وعدد من الطلقات، و2 سلاح أبيض، والميكروباص والدراجة النارية المستخدمين في الواقعة.