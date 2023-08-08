تعرف على تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر الاجتماعي

يتيح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين فرصة الحصول على قرض السيارة المستعملة، وفق إجراءات وشروط محددة، ونسبة فائدة تتراوح بين 11 إلأى 11.7%.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر الإجتماعي والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل قرض السيارة من بنك ناصر

- يقدم البنك سعر عائد يصل إلي 11% وذلك في حالة وجود ضامن حكومي.

- يبلغ سعر العائد 11.7% إذا لم يكن هناك ضامن حكومي.

- يصل مقدم السيارة إلي 25% كحد أدني.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة من بنك ناصر

- أعلن بنك ناصر الإجتماعي عن ضرورة احضار الرقم التأميني للعملاء الجدد عند الذهاب للحصول على القرض.

- لا بد من إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وأن تكون سارية.

- إحضار إيصال مرافق حديث وإفادة من جهة العمل بالعنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

- يجب على العملاء إحضار بيان بمفردات الدخل سواء مرتب أو معاش.

- عرض سعر للسيارة وذلك من خلال كافة الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين، ويراعى عدم مرور أكثر من سنتين على موديلها بخلاف سنة الصنع، مع عدم التقيد بسنة الصنع لذوى الاحتياجات الخاصة.

- تبلغ مده تمويل السيارة الملاكي 90 شهرا.

- وبالنسبة للسيارة الخاصة بالمعاقين تصل مدة التمويل إلي 60 شهرا.