«الداخلية» تستجيب لاستغاثة سيدة مسنة في قصر النيل: لم تستطع فتح باب منزلها

استجابت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لإستغاثة سيدة مسنة عقب إحتجازها بمسكنها بالقاهرة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

ترجع تفاصيل الواقعة حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإحتجاز سيدة مسنة - مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل داخل الشقة محل سكنها وعدم قدرتها على فتح باب مسكنها نظراً لظروفها الصحية.

نقلها للمستشفى لتقديم الرعاية الصحية لها

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم فتح باب الشقة وتقديم المساعدة للسيدة وتم نقلها للمستشفى لتقديم الرعاية الصحية لها هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.