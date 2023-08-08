«الداخلية» تضبط تشكيلا عصابيا متهما بسرقة المساكن في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من أحد الأشخاص، بحضور 10 أشخاص لمسكنه، مدعين أنهم رجال شرطة، وعقب تفتيش مسكنه اكتشف استيلاءهم على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وحقيبة بداخلها أوراق ومستندات خاصة به، و15 هاتفا محمولا، و4 أجهزة لاب توب.

11 شخص وراء ارتكاب الواقعة

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 11 شخصًا، لـ6 منهم معلومات جنائية، وتم القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات وسيارتين و2 طبنجة صوت المستخدمتين في الواقعة وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.