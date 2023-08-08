يشهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في البنوك هدوءا ملحوظا، إذ بلغ متوسط الأسعار اليوم 33.87 جنيه للشراء والبيع 33.98 جنيه داخل البنك المركزي المصري، وفقا للموقع الرسمي للبنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 33.75 جنيه للشراء و33.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر اليورو 33.80 جنيه للشراء والبيع 33.98 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما يسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الاسلامي 33.92 جنيه شراء و34.06 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بينما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس 33.91 جنيه شراء و34.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وسجل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم داخل ميد بنك 34.20 جنيه للبيع و33.83 جنيه.