استقرار سعر اليورو في البنوك مع ختام تعاملات اليوم

شهد سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم استقرار في كافة البنوك المصرية، ليبلغ في البنك الأهلي المصري 33.80 جنيه للشراء و33.98 جنيه للبيع، وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

يسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.87 جنيه للشراء و33.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

يبلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم داخل بنك مصر 33.80 جنيه للشراء و33.39 جنيها للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

يبلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.96 جنيه للشراء و34.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو داخل بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو داخل بنك الإسكندرية إلى 33.86 جنيه للشراء و34.09 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية سجل 33.80 جنيه للشراء أما سعر البيع فبلغ 33.98 جنيه.