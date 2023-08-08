«علوم سوهاج» تفوز بالمركز الأول بمسابقة أفضل كلية في أنشطة قطاع خدمة المجتمع

فازت كلية العلوم بجامعة سوهاج بالمركز الأول في المسابقة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2022/2023، لاختيار أفضل كلية على مستوى القطاع، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس الجامعة.

وقال حسان النعماني، إن المركز الثاني حصلت عليه كلية الطب البشري، أما المركز الثالث فكان من نصيب كلية التمريض، وأيضاً المركز الرابع والخامس فحصلت عليه كليتي الألسن والتجارة، بعد تقييم اللجنة المختصة بفحص الملفات المقدمة من الكليات المشاركة بالمسابقة.

تحفيز وتشجيع جميع منسوبي الجامعة

وهنأ «النعماني»، الكليات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، مؤكداً أن المسابقة جاءت فى إطار تحفيز وتشجيع جميع منسوبي جامعة سوهاج، وخلق جو تنافس إيجابي بين الكليات، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الجودة والتميز والإبداع الإداري، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي لمواكبة التطورات الحديثة وتنمية القدرات البشرية، الأمر الذى يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المسابقة هدفت إلى إظهار أنشطة القطاع الخدمية الداخلية

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المسابقة هدفت إلى إظهار أنشطة القطاع الخدمية الداخلية والخارجية بالكليات، والتعرف على أهم الخدمات المجتمعية والمشروعات المستحدثة بها، إلى جانب إبراز مدى توظيف التحول الرقمي بالخدمات المقدمة، ودور القطاع فى رفع تصنيف الجامعة، و آليات تشجيع البحث العلمي والابتكار.